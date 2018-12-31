Обнаружены тела еще трех погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске
Спасатели обнаружили тела еще трех погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости».
Их не могут извлечь из-за риска обрушения.
«Наблюдаем троих погибших. Достать не можем. Работаем осторожно, потому что есть риск обрушения конструкций», — заявил глава МЧС Евгений Зиничев.
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Ранее сообщалось о четырех погибших. Под завалами могут находиться 35 человек.
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