Кабмин увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса

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Правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для украинцев проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбассе был увеличен до 180 суток с даты въезда.

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Как отмечается, речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в указанных областях.

Ранее сообщалось, что за последние три дня на Украину не пропустили почти всех россиян.