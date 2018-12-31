Кабмин увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для украинцев проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбассе был увеличен до 180 суток с даты въезда.
Реклама
Как отмечается, речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в указанных областях.
Ранее сообщалось, что за последние три дня на Украину не пропустили почти всех россиян.