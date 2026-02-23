На Байкале сожгли чучело с лицом певца SHAMAN

Похожее на певца SHAMAN чучело сожгли на Байкале после его поездки на озеро

Жители Иркутской области установили на льду озера Байкал чучело с фотографией певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и сожгли его. Об этом в своем Telegram-канале сообщил общественник Денис Букалов.

Он выразил уверенность, что проведенная россиянами акция не была направлена против конкретного артиста.

«Это перфоманс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для «контента», не декорация для эпатажа», — написал Букалов.

По его словам, самое глубокое озеро на планете требует определенного поведения. Общественник предположил, что своей акцией жители Иркутской области хотели напомнить, что неподобающее поведение на Байкале нередко становится причиной трагедий. В том числе речь идет о людях, которых не стало из-за того, что они считали озеро неким аттракционом.

19 февраля SHAMAN в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и отметил, что ему было вкусно.

Ранее кусок льда со слюной SHAMAN выставили на торги за 50 тыс. рублей.