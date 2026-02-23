Трамп назвал «нечестным» большое количество побед США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался на то, что его страна одержала чрезмерное количество побед. Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — написал он.

В ноябре 2025 года американский лидер назвал Вооруженные силы США самой сильной армией в мире. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают не только мощнейшими в мире войсками, но и производят лучшее военное оборудование среди всех существующих стран.

5 сентября прошлого года Трамп подписал указ о переименовании американского министерства обороны в министерство войны. В ходе церемонии подписания документа хозяин Белого дома отметил, что США одержали победу в обеих мировых войнах и всех конфликтах между ними.

Также глава государства заявил, что название «министерство обороны» является слишком либеральным. По мнению американского лидера, название «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее Трамп выразил уверенность, что США в случае участия в боевых действиях «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал».