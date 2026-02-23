Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Трамп назвал «нечестным» большое количество побед США

Трамп пожаловался на чрезмерное количество одержанных США побед
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пожаловался на то, что его страна одержала чрезмерное количество побед. Глава государства опубликовал соответствующий пост в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто нечестно!» — написал он.

В ноябре 2025 года американский лидер назвал Вооруженные силы США самой сильной армией в мире. Он добавил, что Соединенные Штаты обладают не только мощнейшими в мире войсками, но и производят лучшее военное оборудование среди всех существующих стран.

5 сентября прошлого года Трамп подписал указ о переименовании американского министерства обороны в министерство войны. В ходе церемонии подписания документа хозяин Белого дома отметил, что США одержали победу в обеих мировых войнах и всех конфликтах между ними.

Также глава государства заявил, что название «министерство обороны» является слишком либеральным. По мнению американского лидера, название «министерство войны» больше подходит, «учитывая положение дел в мире».

Ранее Трамп выразил уверенность, что США в случае участия в боевых действиях «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал».
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!