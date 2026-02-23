Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение

В 2026 году россияне могут оформить социальный налоговый вычет за обучение — как за себя, так и за ребенка. Подать документы можно в течение всего года, однако вернуть удастся только часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

«Налоговый вычет за обучение относится к категории социальных. С 1 января 2024 года лимит расходов для расчета вычета составляет 150 тыс. рублей на собственное обучение и 110 тыс. рублей — на обучение ребенка. В 2026 году можно заявить вычет сразу за три предыдущих года — 2023, 2024 и 2025. Это возможно при условии, что ранее за эти периоды вычет не оформлялся. Декларацию можно подать в любой момент в течение 2026 года. Фактически речь идет о возврате части НДФЛ, уплаченного в 2025 году», — отметила Фатхлисламова.

По ее словам, максимальная сумма возврата при расходах на обучение за себя и ребенка за 2025 год составит 33 800 рублей. Такой размер возможен, если затраты на собственное обучение превышали 150 тыс. рублей, а на обучение ребенка — 110 тыс. рублей, уточнила эксперт.

При этом средняя стоимость обучения в вузе в 2025 году достигала 224 тыс. рублей, сказала экономист. По ее словам, даже при максимальном возврате налоговый вычет компенсирует лишь около 6% этих затрат, что эквивалентно примерно 14 300 рублям. Финансовая выгода остается ограниченной, отметила Фатхлисламова.

Она уточнила, что вычет не предоставляется, если обучение оплачено средствами материнского капитала. Это правило действует как в отношении оплаты обучения ребенка, так и собственного образования, пояснила экономист.

Кроме того, лимиты в 150 тыс. и 110 тыс. рублей распространяются не только на расходы на обучение, предупредила эксперт. В эту сумму включаются также траты на лечение и медикаменты, занятия спортом, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, пояснила экономист. Если установленный предел уже исчерпан за счет медицинских или иных социальных расходов, оформить дополнительный вычет за обучение не получится, заключила Фатхлисламова.

Ранее стало известно, почему россияне теряют деньги на налоговых вычетах.