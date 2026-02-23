Размер шрифта
Командир «Ахмата» рассказал, как сменил трофейный бронежилет на российский

Алаудинов заявил, что в ходе СВО сменил трофейный бронежилет на российский
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в начале специальной военной операции (СВО) на Украине пользовался трофейными средствами индивидуальной защиты, но впоследствии сменил их на произведенные в России. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал сам генерал-лейтенант.

По его словам, за четыре года боевых действий Вооруженные силы России получили большое количество трофеев. В то же время Алаудинов отметил, что на территории страны производятся вооружение и оснащение гораздо лучшего качества, чем эти трофеи.

«Вначале я ходил в трофейном бронежилете. У меня трофейный бронежилет и трофейная каска были. Потом мы уже перестали в них ходить», — рассказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что бойцы спецназа «Ахмат» передали музеям практически все имевшееся у них трофейное вооружение.

2 февраля Алаудинов рассказал, что его единственная мечта — победить врагов России и сделать страну сильной. Как сказал командир спецназа «Ахмат», он бы хотел, чтобы народы России объединились еще больше и осознали братство. Генерал-лейтенант призвал россиян осознать, что у них «нет будущего друг без друга».

Ранее Алаудинов предположил, кто станет преемником Зеленского.
 
