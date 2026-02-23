Размер шрифта
Семилетний мальчик провалился в открытый люк и просидел в нем шесть часов

В Смоленской области возбудили дело после падения ребенка в открытый люк
СУ СК России по Смоленской области

В поселке Кардымово Смоленской области семилетний мальчик провалился в открытый люк глубиной почти три метра и просидел там около шести часов, пока его не нашли спасатели. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел днем 20 февраля. Мальчик гулял с одноклассниками возле физкультурно-оздоровительного комплекса на Школьной улице. Он отошел от компании и оказался на соседнем огороженном участке, где упал в незакрытый люк.

По данным местных СМИ, обнаружить ребенка удалось только спустя шесть часов благодаря поисково-спасательному отряду «Сальвар». В больнице у мальчика диагностировали легкую степень переохлаждения, в тот же день родители забрали его домой. Возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого в Коми спасли ребенка, провалившегося в колодец с ледяной водой. Он провел в ледяной воде почти 40 минут в ожидании помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ребенка из колодца и доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с переохлаждением.

Ранее в Саратове ребенок провалился в открытый люк, заваленный снегом.
 
