На востоке Украины проведут «акцию памяти», приуроченную к 23 февраля

ТАСС: подполье на востоке Украины проведет акцию в День защитника Отечества
Olya Detry/Shutterstock/FOTODOM

Пророссийское подполье на востоке Украины намерено провести «акцию памяти», приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Это (мероприятие. — «Газета.Ru») будет организовано для того, чтобы жители восточной Украины могли лишний раз вспомнить об истории праздника, и для того, чтобы в Киеве не тешили себя иллюзиями, что память народа можно уничтожить одним росчерком пера», — рассказал источник.

Он подчеркнул, что на востоке Украины живет большое количество людей старой закалки. Они привыкли отмечать День защитника Отечества.

23 февраля в России ежегодно празднуется День защитника Отечества. Глава государства Владимир Путин записал видеообращение, поздравив жителей с этим праздником. Он обратил внимание, что уже многие десятилетия 23 февраля отмечается в России как один из самых значимых государственных праздников. День защитника Отечества превратился в символ искренней народной любви к защитникам и гордости за армию, подчеркнул российский лидер.

Ранее «Газета.Ru» описала, как 23 февраля отмечали в Советском Союзе.
 
