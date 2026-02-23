МВД предупредило о новой схеме мошенников против мужчин

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана мужчин, связанную с якобы обновлением данных воинского учета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками военкомата. Они утверждают, что необходимо актуализировать сведения по воинскому учету, а для прохода в здание якобы требуется специальный пропуск. Получить его, как сообщают аферисты, можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», отсканировав QR-код.

После выполнения этих действий разговор прерывается. Спустя некоторое время мужчине звонит уже другой человек, который представляется сотрудником Роскомнадзора. Он сообщает о подозрительной активности в аккаунте на портале и советует срочно связаться со службой поддержки.

Далее подключается псевдосотрудник «техподдержки», который убеждает жертву, что после сканирования QR-кода мошенники получили доступ к персональным данным. Потерпевшего запугивают якобы оформленной на гражданина Украины доверенностью на распоряжение его средствами, однако заявляют, что перевод пока удалось остановить. Для «защиты» средств предлагают следовать указаниям «сотрудника ФСБ».

На следующем этапе появляется человек, выдающий себя за представителя спецслужбы. Он настаивает на проведении видеообыска, в ходе которого просит показать ценные вещи и наличные деньги. Затем злоумышленники требуют передать имущество курьеру, после чего средства похищаются.

Ранее мошенники использовали схему с переводом денег на «безопасный счет» под предлогом взлома профиля на Госуслугах.