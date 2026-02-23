Размер шрифта
Зеленский нашел новую причину не выводить войска с Донбасса

Зеленский: уход ВСУ с Донбасса расколет общество Украины и не завершит конфликт
Gleb Garanich/Reuters

Украина не будет выводить войска с подконтрольной части территории Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленскому напомнили его заявление о том, что Москва и Вашингтон требуют от Киева уйти с Донбасса, и поинтересовались, не будет ли это «разумным шагом».

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что такой сценарий якобы привел лишь к временной остановке огня и возобновлению боевых действий через некоторое время.

17 и 18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, Украины и США. После этих встреч президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в рамках политических вопросов на переговорах стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, однако «позиции были разные».

Украинский лидер рассказал, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса при условии, что ВС РФ отступят на сопоставимое расстояние.

Также издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что на переговорах в Женеве Россия и Украина обсуждали создание совместной гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе.

Ранее на Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее».
 
