Дмитриев назвал главных пострадавших от тарифов США

Дмитриев: ЕС и Британия сильнее пострадают от пошлин США
Roman Naumov/Global Look Press

Евросоюз и Великобритания могут оказаться в числе стран, которые сильнее других почувствуют последствия новых глобальных пошлин США. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в X.

Так он прокомментировал материал Financial Times о планируемом введении 15-процентного глобального тарифа администрацией президента США Дональда Трампа. По оценке Дмитриева, наиболее ощутимый эффект от новых ограничений испытают именно Великобритания и страны ЕС, которые он назвал уже находящимися в ослабленном состоянии.

Трамп повысил глобальную пошлину до 15%. По словам президента, в течение ближайших нескольких месяцев его администрация определит и введет новые «юридически допустимые» тарифы.

После этого газета писала, что новый тариф может принести относительные преимущества государствам, подвергавшимся критике со стороны Вашингтона, включая Китай и Бразилию. При этом, по данным издания, наибольшая нагрузка от введения пошлин ляжет на традиционных союзников США — Великобританию, Евросоюз и Японию.

Ранее в США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными.
 
