В Финляндии призвали НАТО вернуться к границам 1997 года

Финский политик Мема: НАТО нужно вернуться к границам 1997 года и не расширяться
Sergei Grits/AP

НАТО следует вернуться к границам 1997 года для достижения крепкого мира на Украине, лидеры Евросоюза (ЕС) должны уважать обещания альянса не расширяться в сторону России. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Для достижения прочного мира на Украине и в Европе НАТО должна вернуться к границам 1997 года», — написал он, подчеркивая, что европейские политики должны работать над деэскалацией, уважать свои обещания не расширяться «ни на дюйм» в направлении РФ.

Мема отметил, что политика расширения НАТО обойдется в высокую цену европейцам, а активное перевооружение ЕС и его «катастрофическая политика на Украине» демонстрируют плохой сигнал для будущего.

Финляндия и Швеция должны быть в списке первых, кто покинет Североатлантический альянс, добавил политик.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО создает у границ России и Белоруссии плацдарм для военной агрессии. По его словам, западные страны сознательно сломали ключевые инструменты обеспечения стратегической стабильности. Это произошло не по вине России, подчеркнул Шойгу.

Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине.
 
