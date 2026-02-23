Размер шрифта
В России телефонным мошенникам стало сложнее обманывать граждан

Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники жалуются — в России закончились «лохи», аргументируя это тем, что произошел резкий спад количества успешных кейсов по разводу россиян. Об этом Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя силовых структур.

«Почти всех, кого могли развести, уже развели. А у остальных россиян, которые могут быть легко подвержены психологическому воздействию, попросту нет денег. Обманывать их не на что», — уточнил собеседник.

По его словам, ситуация с телефонным мошенничеством на данный момент вышла на плато и стала улучшаться. Так, в 2025 снижение такого вида мошенничества составило примерно 15–20%.

В улучшении ситуации свою роль сыграли усилия в рамках кибербезопасности, а также работа с населением.

В силовых структурах уточнили, что снижение числа мошенничеств не означает, что они совсем пропали и надо ослабить бдительность. Преступники продолжают придумывать новые способы влияния на население страны — это применение ИИ, дипфейков и подставных аккаунтов.

До этого россиян предупредили, что мошенники в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня используют названия крупных сетей, а также представляются курьерами маркетплейсов и цветочных магазинов.

В Польше поймали украинских мошенников, обманувших местных жителей на $280 тысяч.
 
