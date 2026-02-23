В посольстве России прокомментировали сообщения о возможных поставках нефти Кубе

Сообщения о якобы отправке из России на Кубу танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца не соответствует действительности. Об этом заявила в Telegram-канале пресс-служба посольства РФ на Кубе.

В дипмиссии подчеркнули, что министерство иностранных дел России не публиковало подобных сообщений.

На приложенном снимке фейкового сообщения, которое циркулирет в социальных сетях, указано, что из России на Кубу направился танкер Sea Horse с грузом более 200 тыс. баррелей нефти. Утверждается также, что для обеспечения безопасности грузов и экипажа танкер на протяжении всего маршрута сопровождает эсминец «Мад 2034».

В посольстве призвали для получения достоверной информации использовать интернет-сайт МИД РФ, а также официальные аккаунты МИД РФ и дипмиссии в соцсетях.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва поможет Гаване, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Ранее Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.