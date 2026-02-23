Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

На Западе призвали разговаривать с Россией, а не «канонизировать» Зеленского

Политик Кеппель: действия Запада в отношении Украины стали полнейшей глупостью
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Страны Запада, ответственные за разжигание конфликта на Украине, ведут себя глупо, отказываясь от прямого диалога с Россией. Такое мнение высказал бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель в беседе Die Weltwoche.

Он задался вопросом, зачем было «провоцировать и раздражать русского медведя», тыкая в глаз «раскаленным железным прутом». По словам Кеппеля, спровоцировать конфликт на Украине, который приходится с таким трудом заканчивать – это «полнейшая глупость».

«Может быть, стоит поговорить с русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?», — предположил Кеппель.

До этого издание Berliner Zeitung писало, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

Ранее на Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее».
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!