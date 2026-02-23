Страны Запада, ответственные за разжигание конфликта на Украине, ведут себя глупо, отказываясь от прямого диалога с Россией. Такое мнение высказал бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель в беседе Die Weltwoche.

Он задался вопросом, зачем было «провоцировать и раздражать русского медведя», тыкая в глаз «раскаленным железным прутом». По словам Кеппеля, спровоцировать конфликт на Украине, который приходится с таким трудом заканчивать – это «полнейшая глупость».

«Может быть, стоит поговорить с русскими, вместо того чтобы позволить себе утонуть в киевской пропаганде, в этом культе вокруг Украины, который просто объективно несостоятелен? Вместо того, чтобы канонизировать президента Зеленского?», — предположил Кеппель.

До этого издание Berliner Zeitung писало, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

Ранее на Западе оценили будущее Украины фразой «совсем удручающее».