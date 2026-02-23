«Обломались»: Бородина ответила, почему муж «сбежал» со съемок реалити

Телеведущая Ксения Бородина обвинила телеканал в попытке хайпа на ее фамилии

Ксения Бородина ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почему ее супруг Николай Сердюков «сбежал» со съемок проекта «Мастер игры» в Марокко.

5 февраля издание Super.ru сообщило, что партнер Бородиной спешно покинул реалити-шоу, поскольку узнал о необходимости работать с ее экс-мужем Курбаном Омаровым.

В личном блоге телеведущая уточнила, что Николай Сердюков предупредил организаторов, что отказывается от участия, и его решение никак не повлияло на съемочный процесс. Он уехал с площадки за свой счет.

Бородина также обвинила телеканал в попытке «грязно похайповать на ее фамилии», а супруг, считает телеведущая, поступил правильно. Таким образом он избежал последующих скандалов — «так поступает семья».

«Семья не только защищает свои границы, но и воспитывает чувство ответственности и понимание, что уважение важнее эпатажа! Именно поэтому настоящая семья отказывается от грязного хайпа. Для нас важнее честь и спокойствие, чем сиюминутная слава!» — заявила блогерша.

По словам Бородиной, после инцидента с парой связывалась Тина Канделаки: она уверяла, что не была осведомлена в происходящем.

«Снимает не только один продакшн, их много — и кому что там в голову придет, сложно угадать! Поняли, что я отказалась ездить на реалити, решили замутить движуху грязную и обломались», — уточнила блогерша.

Бородина и Сердюков познакомились на шоу «Последний герой. Русский сезон». Позже они вместе поучаствовали в проекте «Сокровища императора».

В июне 2025-го Бородина вышла замуж за блогера. В январе 2026-го она призналась, что хотела бы завести совместного ребенка с супругом. Телеведущая заявляла, что рожать никогда не поздно, если это не грозит здоровью матери и малыша.

