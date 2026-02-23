В России посчитали, на сколько вырос МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос в 4,37 раза за последние 10 лет, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе 2023 года МРОТ составлял 16242 рубля, то есть всего за три года он вырос более чем на 10 тыс. рублей (в 1,67 раза), и с января 2026 года достиг 27093 рубля. Причем, если мы сравним значение МРОТ на 2026 год (27093 рубля) и МРОТ в 2024 году (19242 рубля), то увидим рост на 40,8%. В свою очередь, за 10 лет рост в 4,37 раза (так как в начале 2016 года он составлял 6204 рубля). Увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике. Но при этом, конечно, работодатели, выплачивающие заработную плату выше МРОТ, не обязаны ее увеличивать такими же темпами», — отметил Балынин.

Однако в условиях конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, работодатели будут увеличивать зарплаты, подчеркнул эксперт. Он добавил, что не сомневается в этом.

Отдельно Балынин отметил, что МРОТ в России используется не только для регулирования оплаты труда, но и определения минимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

По его словам, например, благодаря росту МРОТ до 27093 рублей размеры пособий по беременности и родам не могут быть ниже:

— при одноплодной беременности – 124702,2 рублей в 2026 году (для сравнения: 103285 рублей - в 2025 году);

— при одноплодной беременности с осложнениями – 138953,88 рублей в 2026 году (для сравнения: 115089 рублей – в 2025 году);

— при многоплодной беременности – 172801,62 рублей в 2026 году (для сравнения: 143123,5 рублей – в 2025 году).

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации к 2030 году МРОТ превысит 35 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили, что в 2026 году зарплаты будут расти более медленными темпами.