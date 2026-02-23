Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В России посчитали, на сколько вырос МРОТ

Экономист Балынин: МРОТ вырос более чем вчетверо за 10 лет
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырос в 4,37 раза за последние 10 лет, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В январе 2023 года МРОТ составлял 16242 рубля, то есть всего за три года он вырос более чем на 10 тыс. рублей (в 1,67 раза), и с января 2026 года достиг 27093 рубля. Причем, если мы сравним значение МРОТ на 2026 год (27093 рубля) и МРОТ в 2024 году (19242 рубля), то увидим рост на 40,8%. В свою очередь, за 10 лет рост в 4,37 раза (так как в начале 2016 года он составлял 6204 рубля). Увеличение МРОТ положительно отражается и на оплате труда на всем рынке труда, так как способствует ускорению роста заработных плат по всей экономике. Но при этом, конечно, работодатели, выплачивающие заработную плату выше МРОТ, не обязаны ее увеличивать такими же темпами», — отметил Балынин.

Однако в условиях конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, работодатели будут увеличивать зарплаты, подчеркнул эксперт. Он добавил, что не сомневается в этом.

Отдельно Балынин отметил, что МРОТ в России используется не только для регулирования оплаты труда, но и определения минимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

По его словам, например, благодаря росту МРОТ до 27093 рублей размеры пособий по беременности и родам не могут быть ниже:

— при одноплодной беременности – 124702,2 рублей в 2026 году (для сравнения: 103285 рублей - в 2025 году);
— при одноплодной беременности с осложнениями – 138953,88 рублей в 2026 году (для сравнения: 115089 рублей – в 2025 году);
— при многоплодной беременности – 172801,62 рублей в 2026 году (для сравнения: 143123,5 рублей – в 2025 году).

В соответствии с национальными целями развития Российской Федерации к 2030 году МРОТ превысит 35 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили, что в 2026 году зарплаты будут расти более медленными темпами.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!