Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила седьмую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

В феврале Андреева уступила американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае и не сумела защитить прошлогодний титул. Несмотря на это, Андреева осталась на седьмом месте в гонке. Другие российские теннисистки также изменили свои позиции: Анна Калинская сохранила 18-ю строчку, Екатерина Александрова опустилась с 25-го на 29-е место, а Диана Шнайдер поднялась с 26-й на 25-ю позицию. Все они завершили выступление в Дубае во втором круге.

Лидером гонки продолжает оставаться победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана. На второе место поднялась чемпионка турнира в Дубае американка Джессика Пегула, а белоруска Арина Соболенко, не игравшая после Australian Open, опустилась на третью строчку.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае.