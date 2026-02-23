Размер шрифта
Общество

В Оренбурге школьница чуть не утонула, гуляя по льду с подругой

В Оренбурге спасли ребенка, провалившегося под лед на реке Урал
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбурге на реке Урал под лед провалилась школьница, ребенка спасли прохожие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области.

Инцидент произошел на набережной. 13-летняя девочка гуляла с подругой вдоль берега реки и провалилась под лед. Очевидцы сразу же пришли на помощь и вытащили ребенка.

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую, госпитализация ей не потребовалась.

До этого в Астраханской области пенсионер провалился под лед, переходя реку с сыном. Отец и сын решили сократить путь и перейти реку по льду, когда до берега оставалось около 30 метров, лед проломился, и оба оказались в воде. Сын до последнего пытался удержать отца на плаву и звал на помощь. Местные жители вытащили из полыньи 37-летнего мужчину, а затем извлекли и его отца, спасти пенсионера не удалось.

Ранее в Екатеринбурге очевидцы спасли мужчину, провалившегося под лед.
 
