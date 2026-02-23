Бойцам спецназа «Ахмат» и подразделениям российской группировки «Север» удалось нанести серьезный удар «шведской» 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости один из командиров группы «Пресса» спецназа с позывным «Сальза».

Он отметил, что «шведская» бригада в большинстве своем состояла из военных, проходивших подготовку на полигонах НАТО, а сама бригада оснащена шведской техникой и вооружением. Эта же бригада принимала участие в атаке на Курскую область, но понесла потери, пояснил военный.

«На 50 процентов бригады - это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО», — уточнил «Сальза».

Как пояснил российский военный, после потерь в Курской области, эта бригада была выведена, а сейчас вновь зафиксирована на одном из участков в Сумской области.

До этого российские войска уничтожили казармы операторов беспилотников ВСУ в районе Писаревки в Сумской области, были потери среди личного состава противника.

Ранее бригада ВСУ понесла большие потери в бою под Волчанскими Хуторами в Харьковской области.