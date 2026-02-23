Размер шрифта
Тихонов объяснил, почему Россия выиграла только одну медаль на Играх-2026

Тихонов обвинил спортсменов в антирекорде России на Олимпиаде-2026
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил вину российских спортсменов в получении всего одной медали на Олимпиаде 2026 года в Италии. Его слова передает «Советский спорт».

«Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищите причину, то подойдите все к зеркалу, сразу увидите все причины. Все сейчас происходящее — это деньги. Отсюда и делайте вывод о спорте, экономике. Результат на Олимпиаде мне напоминает девиз Пьера де Кубертена, что главное — это участие. Вот у нас так и получилось», — сказал Тихонов.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Единственной медалью для России стало серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова.

Ранее Дмитрий Губерниев отметил роль россиян в победе сборной США на Олимпиаде.
 
