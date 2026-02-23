Страны Запада могут спровоцировать конфликт с Россией, переодев своих солдат в форму ВС РФ и совершив провокацию на границах с НАТО. Об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в интервью ТАСС.

По его словам, война может начаться только в случае, если Россию втянут в какую-нибудь крупномасштабную провокацию на границах со странами НАТО. Военный заметил, что у Запада могут быть соответствующие планы.

«Уже неоднократно замечались подготовки к таким провокациям у Калининграда, когда на территории Прибалтики на полигонах видели подразделения, одетые в российскую форму, применяющие российскую технику, которая проводила различного рода наступательные действия, в большей степени напоминающие провокационные», — сказал Липовой.

До этого финский политик Армандо Мема заявлял, что присутствие западных военных на Украине может спровоцировать Россию на ответ. Он высказал мнение о том, что последствия отправки войск будут ужасными, поскольку, подчеркнул Мема, есть вероятность начала полномасштабной войны.

Ранее Зеленский призвал Запад сосредоточиться на «сдерживании» России.