Онищенко высказался о вреде бахил в поликлиниках

Научно подтвержденных данных о вреде использования бахил в поликлиниках и больницах нет, а система утилизации медицинского инвентаря в России выстроена. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он сообщил, что научных доказательств вреда бахил не существует. Он отметил, что коврики, пропитанные дезинфицирующими средствами, действительно применяются, однако полностью решить санитарную проблему они не способны. По его мнению, целесообразно сочетать оба способа поддержания чистоты.

Академик также признал, что утилизация одноразового медицинского инвентаря может вызывать определенные сложности, однако подчеркнул, что в России эта система налажена.

До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев высказал мнение, что бахилы создают больше проблем, чем пользы, и предложил заменить их грязезащитными трапами и ковриками.

