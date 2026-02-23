Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова

Комментаторы церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Италии в прямой трансляции упомянули серебряную медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова.

«В этих Олимпийских играх приняли участие 92 страны, а также российские и белорусские спортсмены, которые соревновались как нейтральные атлеты. Была даже медаль: Филиппов, россиянин, который завоевал серебро в ски-альпинизме», — сказали комментаторы в эфире.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований.

Ранее Александр Тихонов объяснил, почему Россия выиграла только одну медаль на Играх-2026.