Стало известно, в каких российских наградах используют самое чистое золото

Редчайшая и одна из самых дорогих в ювелирном деле 950-я проба золота применяется лишь в двух высших государственных наградах России — ордене «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали «Золотая звезда». Об этом РИА Новости рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По ее словам, при изготовлении ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени используются золото-серебряно-медные сплавы, при этом на основную часть одной награды приходится около 49,36 грамма золота 950-й пробы. В медали «Золотая звезда», как уточнила эксперт, содержится около 21 грамма такого золота. Она подчеркнула, что именно в этих двух наградах используется золото высокой степени чистоты.

Левашенко отметила, что остальные ордена и медали преимущественно изготавливаются из серебряно-медных сплавов, а содержание металлов зависит от статуса награды. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» II и III степени включает примерно 30 граммов серебра, а в награде IV степени его около 18,27 грамма. В среднем, по ее словам, большинство орденов и медалей содержат порядка 20 граммов серебра, при этом, например, в медали Ушакова и ордене Жукова — 33,6 грамма.

Эксперт добавила, что ценность наград определяется не только содержанием драгоценных металлов, но и технологией изготовления. В частности, используется сложная техника эмалирования на основе кварцевых песков с применением горячих сплавов, что повышает стоимость изделий и ограничивает объем производства — мастер может изготовить лишь несколько экземпляров в день.

Она привела пример, что для ордена Святого Георгия I степени применяются белая и красная эмали, а орден «За заслуги перед Отечеством» оформляется рубиновой эмалью.

Кроме того, в России действует ГОСТ, регулирующий химический состав сплавов для наградной продукции. Даже наиболее чистые золотосеребряные сплавы содержат примеси других металлов — от 2% до 7% меди, а также менее 1% свинца, сурьмы, железа и висмута.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая звезда» отличившимся на СВО.