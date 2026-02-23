Более половины россиян сталкивались со сборами «на шторы» в школах

Более половины участников опроса «Ленты.ру» признались, что сталкивались с денежными сборами в школах — от взносов «на шторы» до других нужд учебных заведений.

Исследование проходило с 3 по 9 февраля, а нем приняли участие 20 437 человек. Согласно результатам, 43% респондентов сообщили, что их регулярно просят сдавать деньги на нужды школы. Еще 12% отметили, что такие сборы случаются редко. Таким образом, о поборах заявили 55% проголосовавших. При этом 15% участников опроса указали, что в их школах подобного не происходит, а 30% затруднились ответить.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя результаты, заявила, что подобные поборы являются незаконными. По ее словам, школы должны финансироваться за счет бюджета, а любые дополнительные вложения должны обсуждаться и согласовываться через родительский комитет и совет школы.

Депутат подчеркнула, что сбор средств без согласия родительского комитета нарушает действующие нормы и законодательство. При этом она рекомендовала родителям, которые решат жаловаться на поборы, проявлять осторожность, отметив, что существует риск негативного отношения к ребенку.

Останина также выразила мнение, что вводить уголовную или административную ответственность за такие случаи нецелесообразно. По ее оценке, проблему следует решать через повышение качества подготовки педагогов, так как учитель, помимо преподавания предмета, должен служить примером для учеников. Она добавила, что в условиях кадрового дефицита в сфере образования особое внимание следует уделять воспитательной и профессиональной подготовке будущих преподавателей.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки учителям могут расценить как взятку.