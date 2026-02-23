Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Москве арестовали директора франшизы «Крошка-картошка»

Суд в Москве арестовал директора «Крошки-картошки» на пять дней за хулиганство
Алексей Филиппов/РИА Новости

Суд в Москве арестовал на пять дней одного из директоров франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники избил женщину в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — говорится в сообщении.

В ходе заседания мужчина признал вину, однако заявил, что в его действиях не было умысла причинить вред пострадавшей.

Согласно административному протоколу, 8 января мужчина приставал к пассажирке в перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. Отмечается, что нарушитель также скинул ее рюкзак на пол и ударил женщину в угол переносицы и глаза, в результате чего пострадавшая ударилась головой о стену.

Кроме того, по данным агентства, директор «Крошки-картошки» в прошлом уже привлекался к административной ответственности.

Ранее незнакомец спустил штаны и домогался несовершеннолетней в Ульяновске.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!