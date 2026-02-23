В Москве арестовали директора франшизы «Крошка-картошка»

Суд в Москве арестовал директора «Крошки-картошки» на пять дней за хулиганство

Суд в Москве арестовал на пять дней одного из директоров франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники избил женщину в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — говорится в сообщении.

В ходе заседания мужчина признал вину, однако заявил, что в его действиях не было умысла причинить вред пострадавшей.

Согласно административному протоколу, 8 января мужчина приставал к пассажирке в перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. Отмечается, что нарушитель также скинул ее рюкзак на пол и ударил женщину в угол переносицы и глаза, в результате чего пострадавшая ударилась головой о стену.

Кроме того, по данным агентства, директор «Крошки-картошки» в прошлом уже привлекался к административной ответственности.

