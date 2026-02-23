В Воронежской области после атаки БПЛА выявили повреждение энергообъекта

Обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили объект энергетики в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с энергоснабжением потребителей», — отметил он.

По словам главы региона, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили и уничтожили 14 дронов в небе над Воронежем и еще восемью районами. В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Гусев.

Министерство обороны России утром 23 февраля заявило, что средства ПВО в течение ночи сбили 152 украинских беспилотника самолетного типа над территорией страны. Как отметили в ведомстве, атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

За это время в двух областях — Тульской и Тверской — нейтрализовали единичные цели. В Волгоградской области и Татарстане ликвидировали по три дрона, над акваторией Азовского моря и в Краснодарском крае — по четыре, в Воронежской и Ростовской областях — по восемь. Еще 16 летательных аппаратов сбили в Крыму, 35 — в Саратовской области, 65 — в Белгородской области.

Ранее в Татарстане после налета БПЛА произошел пожар в промышленной зоне.