Евросоюз увеличил импорт российского мороженого в три раза

Евросоюз почти втрое нарастил импорт российского мороженого в 2025 году
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Евросоюз нарастил импорт российского мороженого в 2025 году практически в три раза. Такие данные получило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.

Как отмечается в публикации, в 2025 году из России в страны ЕС было завезено мороженого на €107,7 тысячи, в то время как в 2024 году эти показатели составили €41,9 тысячи. По подсчетам, импорт увеличился в 2,6 раза в годовом выражении. Единственными покупателями российского мороженого среди стран Евросоюза в 2025 году стали Германия и Эстония, которые закупили товара на €75,6 тысячи и €32,1 тысячи соответственно.

До этого стало известно, что США в 2025 году увеличили импорт сладостей из России на 13% до максимума с 2021 года.

В расчет включены поставки шоколада и изделий из него, мучной продукции, а также сладостей на основе сахара. По итогам 2025 года совокупная стоимость их импорта составила около $6,6 млн, что на 13% превышает показатель предыдущего года. Еще больший объем поставок российских сладостей фиксировался в последний раз в 2021 году — $10,3 млн.

Ранее Франция увеличила импорт российского титана до исторического максимума.
 
