Скворцова: шансы найти выживших под завалами в Магнитогорске уменьшаются

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Глава российского Минздрава Вероника Скворцова совершила обход тех, кто пострадал в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министр вместе с главой областного минздрава посетила детскую больницу и городскую больницу №3. Согласно имеющейся информации, в настоящее время за медицинской помощью после произошедшего обратились 16 человек., четверо из них были госпитализированы.

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«Шансы [найти выживших], конечно, уменьшаются со временем. Бывают разные истории, удивительные», — сказала Скворцова.

Ранее в Челябинской области ввели режим ЧС после взрыва в Магнитогорске.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 60 человек неизвестна.

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