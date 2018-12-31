В Совфеде прокомментировали задержание в Москве американца за шпионаж
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий после того, как стало известно, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США. Об этом сообщает RT.
По его мнению, такие люди должны задерживаться.
«Я уверен, наша Федеральная служба безопасности вела долгую разработку, следила за этим гражданином и выявила, что он занимается шпионажем», — сказал Цеков.
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Он добавил, что подобные действия могут осуществляться на российской территории «только незаконно».
Ранее в Центре общественных связей российской ФСБ проинформировали о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.