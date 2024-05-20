Лукашенко потребовал укрепления КГБ из-за иностранных диверсий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового председателя Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Игоря Тертеля укрепить спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«На ... политику добрососедства, которую мы предложили нашим соседям полякам, литовцам и латышам, учитывая безвизовое пространство, они отвечают обратным образом», — пояснил белорусский президент.

Он добавил, что соседние с Белоруссией страны готовят боевые отряды для диверсионной войны с республикой.

До этого бывший кандидат на президента Белоруссии Светлана Тихановская говорила, что в случае достижения Украиной успеха в конфликте с Россией для белорусской оппозиции откроется окно возможностей.

В то же время Тихановская отметила, что оппозиция в Белоруссии не «может сидеть сложа руки и ждать», поскольку она продолжает свои усилия по расколу элит внутри государства и оформлению отношений с международными организациями.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.