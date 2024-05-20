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Девушка-боец UFC заявила, что ее пытаются продать в секс-рабство в Америке

Боец UFC Агапова: меня эксплуатируют, пытаются продать в секс-рабство в США

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UFC/USA TODAY Sports

Казахстанская девушка-боец UFC Мария Агапова на своей странице в социальных сетях пожаловалась на жизнь в Соединенных Штатах Америки и призналась, что ей негде жить, что она скоро окажется бездомной.

«Люди меня эксплуатируют, и во время этой эксплуатации пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за моей спиной продать меня в секс-рабство. Кто знает приюты, благотворительные организации, которые нацелены помочь, а не эксплуатировать, напишите мне, пожалуйста. Штат Флорида», — написала Агапова.

13 июля Мария Агапова должна выйти в октагон против представительницы Бразилии Луаны Сантос на турнире UFC в Денвере (США).

Свой последний бой в UFC Агапова провела 17 сентября 2022 года, уступив канадке Джиллиан Робертс. Поединок закончился во втором раунде техническим нокаутом. Это поражение стало вторым подряд для Агаповой. В марте 2022 года она проиграла украинке Марии Мороз.

Всего на счету Агаповой десять побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (UFC).

Ранее Цзю-младший оценил победу Усика над Фьюри цитатой-мемом украинца.

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