В Белгородской области уничтожили выпущенную ВСУ ракету США

Российские военные с помощью средств ПВО днем 20 мая уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США, которая была выпущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 13.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением [американской] ракеты «Харм», — говорится в релизе ведомства.

По данным министерства, противорадиолокационный снаряд был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся на территории российского приграничного региона.

Утром 20 мая Минобороны сообщало о том, что в небе над Белгородской областью были уничтожены два беспилотника и один реактивный снаряд, выпущенной из РСЗО «Ольха».

Приграничная российская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным обстрелам со стороны Украины. В Белгороде регулярно, зачастую по несколько раз в день, включают сирену ракетной опасности.

При этом армия России начала наступление на Харьковском направлении, чтобы ВСУ не смогли дальше обстреливать приграничные регионы России, в том числе Белгородскую область. Эти действия также называют процессом создания «санитарной зоны». Президент России Владимир Путин заверял, что наступление пока не имеет целью захват Харькова.

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