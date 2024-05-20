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В Белгородской области уничтожили выпущенную ВСУ ракету США

Минобороны: под Белгородом уничтожена запущенная ВСУ ракета Harm из США

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Global Look Press

Российские военные с помощью средств ПВО днем 20 мая уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США, которая была выпущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 13.00 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением [американской] ракеты «Харм», — говорится в релизе ведомства.

По данным министерства, противорадиолокационный снаряд был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые находятся на территории российского приграничного региона.

Утром 20 мая Минобороны сообщало о том, что в небе над Белгородской областью были уничтожены два беспилотника и один реактивный снаряд, выпущенной из РСЗО «Ольха».

Приграничная российская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракетным обстрелам со стороны Украины. В Белгороде регулярно, зачастую по несколько раз в день, включают сирену ракетной опасности.

При этом армия России начала наступление на Харьковском направлении, чтобы ВСУ не смогли дальше обстреливать приграничные регионы России, в том числе Белгородскую область. Эти действия также называют процессом создания «санитарной зоны». Президент России Владимир Путин заверял, что наступление пока не имеет целью захват Харькова.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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