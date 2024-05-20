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Ивлеева вернулась в Instagram

Блогерша Ивлеева снова начала публиковать посты в Instagram

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Global Look Press

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вернулась к ведению Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после удаления страницы в социальной сети.

Она опубликовала новые фото и видео — в частности, со своим доберманом Юрой и с процедурой дренажного массажа.

«Доброе утро, друзья, сегодня утренняя рутина, а она у меня не менялась, привычки те же, и они прекрасны, потому что они сохраняют энергию, молодость и красоту», — рассказала подписчикам она.

В апреле Ивлеева удалила из Instagram все фотографии и видеоролики и продолжала вести Telegram-канал.

25 апреля на Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России из-за поста в Instagram, опубликованного в начале 2022 года. Ее обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Лефортовский районный суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать компенсацию морального вреда с Ивлеевой по факту проведения «голой» вечеринки, прошедшей в конце 2023 года.

Ранее стало известно, что Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах.

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