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Политолог допустил, что крушение вертолета с президентом Ирана неслучайно

Политолог Косоруков: крушение вертолета с Раиси не выглядит случайным

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West Asia News Agency/Reuters

Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту не выглядит случайностью. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков. Он подчеркнул, что кто бы ни стоял за произошедшим — это попытка дестабилизировать страну.

«Чтобы на одном вертолете, да еще и в таком труднодоступном горном районе, где туман, полетели президент и глава МИДа. Два других вертолета при этом не пострадали. Опять же, вспомним недавнее покушение на Фицо (Роберта, премьер-министра Словакии — «Газета.Ru»)», — сказал Косоруков.

Он добавил, что дестабилизировать Иран извне вряд ли получится, поскольку вторые лица, к примеру, вице-премьер страны Мохаммад Мохбер, будут проводить такой же курс, даже более национально-центричный.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа было три воздушных судна, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками жертв катастрофы занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Позднее стало известно, что церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в городе Тебриз.

Ранее синоптик рассказал о погодных условиях в зоне крушения вертолета Раиси.

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