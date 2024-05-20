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Два человека ранены при атаке дрона ВСУ в Курской области

Смирнов: два человека ранены после атаки дрона ВСУ в селе Теткино под Курском

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Shutterstock

В поселке Теткино Глушковского района Курской области ранения получили два человека после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили туда с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Их перевезли в Глушковскую районную больницу.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 45 дронов ВСУ. В результате количество украинских БПЛА, уничтоженных с момента эскалации конфликта, увеличилось до 24 419.

В зоне проведения СВО российские военные ликвидировали одну противокорабельную ракету «Нептун» и одну управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства, один реактивный снаряд от комплекса «Ольха» и четыре снаряда от произведенной в США реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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