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В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны

Замкомандира ВСУ Жорин: Украину ждет тяжелое лето из-за растягивания ее резервов

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Sergei Karazy/Reuters

Украинские войска ждет тяжелое лето, так как их резервы могут быть серьезно растянуты по линии фронта. Такое заявление сделал заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, слова которого передает местное агентство УНИАН.

Таким образом военнослужащий прокомментировал продвижение российских солдат в Харьковской области. Он не исключил, что в ближайшие дни Вооруженные силы РФ усилят давление на украинские подразделения на поле боя. По словам специалиста, целью соответствующих операций станет ослабление формирований ВСУ на иных участках фронта.

«Легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями», — сказал Жорин.

Как он отметил, командование ВС РФ может сосредоточить часть сил на границе Сумской области. Таким образом российским войскам удастся оттянуть резервы ВСУ с других направлений, резюмировал заместитель бригадного командира.

20 мая заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал, что украинские военные частично покинули город Волчанск. В настоящее время ВСУ контролируют лишь около 60% территории населенного пункта, уточнил представитель властей.

Ранее украинский пограничник рассказал о создании оборонительных сооружений в Харьковской области из подручных средств.

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