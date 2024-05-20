Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал цели КГБ Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии нужно решительно пресекать работу иностранных спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны необходимо решительно предупреждать деятельность зарубежных спецслужб. Об этом сообщает информационное агентство БеЛТА.

«Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб», — сказал глава государства в обращении к офицерам Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

По мнению белорусского лидера, страна нуждается в своевременном «вскрывании разного рода замашек и негативных тенденций» против нее.

Незадолго до этого Лукашенко потребовал от нового председателя КГБ Белоруссии Игоря Тертеля укрепить спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. Он добавил, что соседние с Белоруссией страны готовят боевые отряды для диверсионной войны с республикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами