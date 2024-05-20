Лукашенко назвал цели КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны необходимо решительно предупреждать деятельность зарубежных спецслужб. Об этом сообщает информационное агентство БеЛТА.

«Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб», — сказал глава государства в обращении к офицерам Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

По мнению белорусского лидера, страна нуждается в своевременном «вскрывании разного рода замашек и негативных тенденций» против нее.

Незадолго до этого Лукашенко потребовал от нового председателя КГБ Белоруссии Игоря Тертеля укрепить спецслужбы в связи с диверсиями со стороны соседних государств. Он добавил, что соседние с Белоруссией страны готовят боевые отряды для диверсионной войны с республикой.