Россиянка пожаловалась на угрозы после обвинений в избиении школьницы из-за кражи вейпа

Жительницу города Назарово Красноярского края подозревают в избиении 12-летнего ребенка из-за украденной электронной сигареты. Сама Екатерина рассказала «Газете.Ru», что заметила пропажу вейпа после того, как в ее доме ночевали подруги дочери — она отругала одну из них. Женщина уточнила, что ушибы школьница получила во время драки с ее дочерью, а не с ней.

«Эту девочку я уже знаю год, моя дочь с ней учится в одном классе. Она у нас в первый раз украла телефон, во второй раз она украла у нас велосипед. Она у нас ночевала с 9 по 10 мая, и я была дома. Мы проснулись утром, этой девочки уже не было, она убежала. Я курю электронные сигареты, у меня их три штуки, я увидела, что одной нет. Я сказала ребенку своему позвонить и узнать у нее. Моя дочь позвонила этой девочке, спросила про вейп. Она ответила, что ей его купил дядя и стала оскорблять моего ребенка. Я сказала своему ребенку забрать электронную сигарету и больше не общаться с ней. Моя дочь пошла к ней, начала спрашивать, та ответила, что ничего не брала и опять моего ребенка оскорбляла. Мой ребенок не сдержался, они начали драться. Девочку, укравшую электронку, привели к нам домой. Я забрала у нее из рук электронную сигарету, накричала на нее, сказала, что, если я услышу, что она опять оскорбляет моего ребенка, напишу в полицию заявление. Моя дочь опять начала ее бить, я их разняла сама. У нас много кто ночевал, к нам много кто приходит в гости. Я занимаюсь волосами, ко мне также приводят своих ребятишек заплетаться. Если бы я бы избивала чужих детей, наверное, не один бы ребенок пострадал», — сказала она.

По словам Екатерины, у бабушки пострадавшей девочки нет претензий к ней. При этом женщина пожаловалась, что после случившегося ей стали поступать звонки и сообщения с угрозами. Екатерина считает, что ее оклеветали, поэтому написала заявление в полицию.

«Я с бабушкой девочки по телефону разговаривала, она сказала, что гематома и царапина у нее на спине. Откуда два фингала взялись — вообще не знаю. Бабушка сказала, что никаких претензий нет. Я с ней два дня была на связи, а потом она просто оборвала связь. Меня сейчас оклеветали и выставили пост без объяснения. Мне поступают анонимные звонки, два дня у меня ночевали друзья мужа, потому что мне говорили, что сейчас придут, убьют, детей моих убьют, угрозы. Но я так понимаю, что там еще родственники [пострадавшей девочки] замешаны, потому что мне один их брат, который на СВО, с анонимных номеров звонит, пишет, что он меня убьет, «ходи и оглядывайся», и все в таком духе. Я даже детей сегодня в школу не отпустила, потому что всю ночь мне угрожали, звонили, писали. Сейчас это все распространили, а со мной полиция не беседовала. Никто со мной беседу не проводил. Я сама сегодня вызвала опеку, ПДН и полицию, чтобы написать заявление за клевету», — заключила она.

20 мая Life со ссылкой на Shot сообщил об избиении 12-летней школьницы из Назарово из-за кражи вейпа. По данным издания, мать одноклассницы заподозрила ребенка в краже электронной сигареты и жестоко избила. Отмечается, что пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, хирургам пришлось несколько часов откачивать жидкость из гематомы на лбу ребенка.

Ранее в Новосибирске мать заявила об избиении дочери-первоклассницы в школе из-за полноты.