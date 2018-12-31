Судьба 79 человек остается неизвестной после обрушения подъезда в Магнитогорске

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Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов проинформировал, что в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в подъезде дома были прописаны 110 человек. Из-под завалов были извлечено трое погибших и трое живых. Судьба еще 79 человек в настоящее время неизвестна.

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Ранее сообщалось, что глава Минздрава Вероника Скворцова отправится в Магнитогорск.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Известно, что три человека погибли.

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