Глава МЧС вылетает в Магнитогорск
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Магнитогорск по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Кроме того, министру здравоохранения Веронике Скворцовой поручено предпринять меры для оказания помощи пострадавшим.
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«По поручению президента в Магнитогорск вылетает глава МЧС Евгений Зиничев. Глава государства Путин поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой предпринять все возможные меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Магнитогорске», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Путина уведомили о ситуации в Магнитогорске.