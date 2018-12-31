В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в корпусе машины находились дети. Об этом сообщает РИА «Новости».

В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детей.

Отмечается, что в результате инцидента погибла семилетняя девочка. Еще один ребенок порезался осколком стекла. Мать детей получила пулевое ранение в руку.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Страсбурге.