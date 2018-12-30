Массовая драка около бара в Петербурге попала на видео

В сети появилось видео массовой драки, произошедшей около одного из баров на Думской улице в Петербурге, сообщают «Невские новости».

Уточняется, что в драке участвовали около 10 человек.

По данным СМИ, у одного из посетителей возник конфликт с барменом заведения, после чего персонал бара применил перцовый баллончик. Сообщается, что затем охранники бара якобы продолжили избивать посетителей на улице.

В свою очередь администрация бара опубликовала официальное заявление, что не имеет отношения к произошедшему конфликту, а также, что сотрудники бара предоставили запись с камер полиции.