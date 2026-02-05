На Чукотке задержали главу департамента окружного правительства

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки задержан, идут следственные действия. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Сегодня стало известно о задержании начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Павла Кощеева. Идут следственные действия», — написал Кузнецов.

Глава региона отметил, что задержание не связано с периодом работы Кощеева на Чукотке, а имеет отношение к его предыдущему месту работы. Он также сообщил, что тот в настоящее время отстранен от занимаемой должности в окружном правительстве, и выразил надежду на то, что «следственные органы во всем разберутся».

До этого был арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны РФ бывший начальник федерального учреждения «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков. Согласно предъявленному обвинению, он заключил однотипные договора на оказание услуг по завышенным ценам с рядом компаний. Предварительно, общая сумма ущерба составила 1 млрд рублей.

Ранее в Петербурге арестовали высокопоставленного чиновника Минобороны РФ по делу о взятке.