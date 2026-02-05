В Кремле анонсировали выступление Путина

Песков: Путин выступит на церемонии открытия Года единства народов России

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 февраля, выступит на мероприятии, посвященном открытию Года единства народов России. Об этом на брифинге журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«<...> сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России. И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там», — отметил он.

До этого в Москве стартовал федеральный марафон в честь Года единства народов России. Мероприятие посвящено каждому жителю страны и подчеркивает роль многонационального народа как основы государственности.

25 декабря 2025 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России.

Глава государства также назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета, отвечающего за проведение Года единства народов РФ.

Ранее политолог назвала своевременным объявление Года единства народов России.