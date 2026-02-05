Размер шрифта
Над Белгородом сбили ракеты ВСУ

Гладков: в Белгороде сработала система ПВО – сбиты вражеские ракеты
Антон Вергун/РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО – были сбиты вражеские ракеты. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в результате атаки, предварительно, никто не пострадал.

«Информация о последствиях на данный момент не поступает», — уточнил Гладков.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT в свою очередь уточняет, что над Белгородом были сбиты минимум пять американских ракет HIMARS.

3 февраля около 20:30 мск в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. После этого Гладков сообщил, что в регионе есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. В результате атаки Белгород и несколько округов, включая Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский, остались без электричества.

Тем же вечером губернатор сообщил, что социальные и энергетические объекты, а также жилые дома начали подключать к резервным генераторам.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при ударах дронов ВСУ.
 
