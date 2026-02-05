Размер шрифта
В США заговорили о ядерной войне после отмены ДСНВ

Экс-разведчик Риттер: США приблизили вероятность ядерной войны
Андрей Бортко/РИА Новости

Вероятность ядерной войны выросла после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«США серьезно приблизили вероятность ядерной войны между с Россией и с Китаем», — отметил он.

Риттер подчеркнул, что для всей Земли окончание срока действия ДСНВ может иметь разрушительные последствия.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. В Белом доме рассказали, что Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Также газета The Financial Times отмечала, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений.

22 сентября президент России Владимир Путин отмечал, что Россия намерена сохранить статус-кво и в течение года после завершения срока действия договора будет соблюдать его положения.

Ранее в США раскритиковали одно решение Трампа.
 
