Капитан Дандыкин назвал враньем слова Зеленского о потерях ВСУ в 55 тысяч человек

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала спецоперации на Украине ВСУ понесли 55 тысяч безвозвратных потерь не отражают действительности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, безвозвратных потерь на самом деле намного больше даже по подсчетам партнеров Украины. Речь идет о числе в 40 тысяч в среднем ежемесячно, отметил он.

«Иначе не приходилось бы с таким огромным трудом пополнять резервы. И только в Курской области в период вторжения Вооруженные силы Украины потеряли порядка 70 тысяч человек», — заявил Дандыкин.

Кроме того, прийти к выводам о неточности в словах Зеленского можно и на основе некрологов. Он также напомнил о больших потерях среди наемников в рядах ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что сводки Минобороны России «близки к истине», и речь идет о «сотнях тысяч человек».

В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Министр отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине.