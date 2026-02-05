Размер шрифта
В России не поверили заявлению Зеленского о потерях ВСУ

Военблогер Гузенко: Зеленский занизил потери ВСУ на миллион человек
Peter Dejong/AP

Украинский лидер в интервью телеканалу France 2 занизил потери ВСУ примерно на миллион человек. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный блогер Егор Гузенко.

Он написал, что Зеленский «сошел с ума», употребив нецензурное выражение. Гузенко подчеркнул, что «правдивую цифру» о реальном числе потерь глава государства «перепутал на миллион с хвостиком».

В интервью Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Министр отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

До этого газета Le Monde обратила внимание на то, что Владимир Зеленский намеренно занижает количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. Как отмечает издание, в феврале 2025 года украинский лидер сообщал, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек. Ранеными Киев потерял, по словам Зеленского, 380 тысяч военных. При этом реальное число гораздо больше, считают авторы издания.

Ранее Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине.
 
